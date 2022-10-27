Путин заявил о неизбежном конце диктата «золотого миллиарда» с его долларом

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Россия считает неизбежным процесс формирования новых международных финансовых платформ, в том числе, для целей международных расчетов.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, выступая на Валдайском форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными – и не зависеть от какого-либо единого центра управления. Возможно это сделать? Конечно, да. Это потребует объединения усилий многих стран, но сделать это можно. Для этого нужно исключить злоупотребления в новой глобальной финансовой системе, позволить эффективно, выгодно и безопасно заключать международные сделки – без доллара и других так называемых резервных валют. Тем более, что используя доллар как оружие США дискредитировали институт международной финансовой системы. Сначала ее обесценили за счет инфляции в зоне доллара и евро, а потом Запад и вовсе – цап-царап и прикарманил российские золотовалютные резервы. Переход к расчетам в национальных валютах будет активно набирать обороты. Это неизбежно. Такие валюты неизбежно будут доминировать. Такова логика многополярного мира», – сказал Путин.

Он подчеркнул, отвечая на вопрос участника форума из Индии, что новая мировая финансовая система должна обеспечить развитие слабых стран.

«Все задумались, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларе. Не так просто выйти из доллара, потому что у американцев создана мощная система, которая держит эти резервы. Не отпускает по сути, но все задумались. Всем странам должно быть обеспечено суверенное развитие. Нужно с уважением относиться к выбору любой страны. Мировая финансовая система должна быть основана на системах ведущих стран мира. Если она будет переформатирована, будут более эффективно работать институты помощи странам, которые в этом нуждаются. Прежде всего, нужно будет обеспечить трансфер образования и передачу технологий. Тогда финансовая система будет отвечать интересам большинства, а не только «золотого миллиарда», – сказал Путин.