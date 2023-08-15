Путин заявил об угрозе вступления в военный конфликт на Украине новых государств

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Политика Запада ведёт к расширению конфликта на Украине.

Об этом в своём обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К чему приводит эта политика подливания масла в огонь – хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наёмников, делается всё, чтобы ещё больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства», – сказал Путин.

Он также заявил, что члены НАТО пытаются перенести военное противостояние в космос.

«Страны – члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления».