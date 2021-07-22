«Путин зажег глаз Саурона». Статья президента РФ наводит ужас на украинских экспертов

Новости Украины

Статья президента России Владимира Путина о единстве народа России и Украины стала своего рода сигналом для всех пророссийских сил, уже в ближайшее время ситуация в украинской политике дестабилизируется.

Об этом в эфире «Укрлайф.тв» заявил политический консультант Александр Харебин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в стране и кто уже бросил фишки или карты на стол – это господин Путин своей статьей про украино-российский единый народ. Риторика ряда украинских политиков, депутатов, общественных деятелей, активистов и разных прочих мало значащих но очень громких людей мне напоминает… знаете, как во «Властелине колец» глаз Саурона зажегся, и все эти зомби подняли головы и строем пошли воевать. Вот где-то на этом уровне. Я уверен, что те люди, которые любили Россию и Путина, получили знак – Путин с нами. И они вполне вероятно считают, что их время настало, я это вижу по прямым угрозам некоторых депутатов Верховный рады в отношении журналистов «Путин придёт – ты уедешь», рядом таких высказываний», – сказал эксперт.

«И проблема украинской власти – что с этим она ничего сделать не может. Если мой анализ этой статьи правдив, то мы стоим на пороге большой войны, большого вторжения, либо глобального внутреннего волнения, которое может быть вызвано чем угодно, начиная от Минска и формулы Штайнмайера. Я сам могу придумать десяток причин, как украинское общество поставить в ситуацию растяжки », – сказал Харебин.