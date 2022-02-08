Путин – Зеленскому: «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица»

08.02.2022  01:37 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Альтернативы Минским соглашениям, предусматривающим закрепления в Конституции Украины особого статуса для Донецка и Луганска, не существует.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Альтернативы Минским соглашениям, предусматривающим закрепления в Конституции Украины особого статуса для Донецка и Луганска,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«В Киеве то говорят, что будут их соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Действующий президент недавно заявил, что ему ни один пункт Минских соглашений не нравится. Нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять. По-другому не получится», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что Киев должен напрямую говорить с Донецком и Луганском.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть