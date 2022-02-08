Путин – Зеленскому: «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица»

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Новости Украины

Альтернативы Минским соглашениям, предусматривающим закрепления в Конституции Украины особого статуса для Донецка и Луганска, не существует.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Киеве то говорят, что будут их соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Действующий президент недавно заявил, что ему ни один пункт Минских соглашений не нравится. Нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять. По-другому не получится», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что Киев должен напрямую говорить с Донецком и Луганском.