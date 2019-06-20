Путин – Зеленскому: Война это не КВН

20.06.2019, Москва, Елена Острякова

Новый президент Украины Владимир Зеленский не демонстрирует политической воли к установлению мира на Донбассе.

Об этом сегодня во время «Прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Талантливый человек. Я помню его выступления на КВН в Москве. Это было талантливо и смешно. Но то, что мы видели сейчас, не смешно. Это не комедия, а трагедия. Если он стал главой государства, он должен эти проблемы решать», – сказал Путин.

Он напомнил, что Зеленский сделал мирное урегулирование на Донбассе ядром своей предвыборной кампании.

«А сейчас, будучи в Париже он заявил, что не собирается разговаривать «с сепаратистами», то есть с представителями непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это невозможно.

Обстрелы со стороны ВСУ увеличились. В ходе предвыборной кампании говорилось о том, что они прекратятся, что прекратится блокада. Это прямое нарушение Минских соглашений, которые говорят о том, что нужно восстановить хозяйственные связи ЛДНР с Украиной. Ничего же не делается», – сказал Путин.