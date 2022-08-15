Путин: Земля Донбасса освобождается шаг за шагом

15.08.2022  17:01 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


Российская армия с честью выполняет свой долг в ходе СВО на Украине.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот» в Подмосковье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия с честью выполняет свой долг в ходе СВО на Украине. Об этом...

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«Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежное стояли на страже и безопасности Родины, несли свободу другим народам. И сегодня в ходе СВО наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в ДНР и ЛНР четко выполняют все задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса. Конечно, хочу еще раз поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современным оружием, которое работает на победу, на технологическое развитие России», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия выступает за сотрудничество в военной сфере.

«Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются. И выбирают суверенный, самостоятельный путь развития. Хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга», – сказал Путин.

Он заявил, что России намерена проводить совместные учения, развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники и готовить иностранных военнослужащих, повышая их квалификации.

В рамках форума состоятся Международные армейские игры, в которых примут участие свыше 6 тысяч солдат и офицеров из 37 государств мира. На выставке представлены  28 тыс образцов продукции военного и двойного назначения от полутора тысяч предприятий российского ОПК.

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