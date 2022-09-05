Путин: Жители Донбасса воюют лучше профессиональной армии

Президент РФ Владимир Путин восхищен мужеством военнослужащих ЛДНР, которое они проявляют во время СВО на Украине.

Об этом он заявил сегодня на встрече с участниками Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе – это результат деятельности националистического неонацистского режима, который в 2014 году силой захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе. Дважды проводил крупные военные операции, с использованием тяжелой артиллерии, авиации, техники тяжёлой. И вот это все продолжается до сих пор.

Наш долг оказать помощь этим людям – и Россия это делает. Все наши попытки мирным способом эту проблему разрешить – увенчались неудачей из-за позиции киевского режима. Конечно, мы должны были помочь – и мы помогаем людям, которые проживают на Донбассе.

Должен вам сказать, это не имеет отношения к нашей теме, но меня просто поражает мужество этих людей, в том числе и тех, которые борются за свою Родину на переднем крае. Я вас уверяю, я знаю, о чем я говорю, потому что сюда я прилетел как раз после очередного доклада Министерства обороны о том, что происходит. Это не профессиональные военные, два корпуса сформированы из местных жителей, они воюют лучше, чем профессионалы. Они сражаются очень мужественно, очень храбро и результативно.

Кроме таких мужественных сильных духом людей много добрых профессионалов, настроенных на позитивную работу в своих областях: искусстве, сфере образования, в сфере защиты окружающей среды. Мы должны оказать содействие таким людям и будем это делать», – сказал Путин.