Путин: Жители Донбасса воюют лучше профессиональной армии

05.09.2022  15:36 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин восхищен мужеством военнослужащих ЛДНР, которое они проявляют во время СВО на Украине.

Об этом он заявил сегодня на встрече с участниками Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин восхищен мужеством военнослужащих ЛДНР, которое они проявляют во время СВО...

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«Трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе – это результат деятельности националистического неонацистского режима, который в 2014 году силой захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе. Дважды проводил крупные военные операции, с использованием тяжелой артиллерии, авиации, техники тяжёлой. И вот это все продолжается до сих пор.

Наш долг оказать помощь этим людям – и Россия это делает. Все наши попытки мирным способом эту проблему разрешить – увенчались неудачей из-за позиции киевского режима. Конечно, мы должны были помочь – и мы помогаем людям, которые проживают на Донбассе.

Должен вам сказать, это не имеет отношения к нашей теме, но меня просто поражает мужество этих людей, в том числе и тех, которые борются за свою Родину на переднем крае. Я вас уверяю, я знаю, о чем я говорю, потому что сюда я прилетел как раз после очередного доклада Министерства обороны о том, что происходит. Это не профессиональные военные, два корпуса сформированы из местных жителей, они воюют лучше, чем профессионалы. Они сражаются очень мужественно, очень храбро и результативно.

Кроме таких мужественных сильных духом людей много добрых профессионалов, настроенных на позитивную работу в своих областях: искусстве, сфере образования, в сфере защиты окружающей среды. Мы должны оказать содействие таким людям и будем это делать», – сказал Путин.

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