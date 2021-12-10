Путин знает, как облегчить жизнь Молдове

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Молдова полностью проигнорировала сегодняшнее заседание Высшего Евразийского экономического совета, хотя страна имеет статус наблюдателя в ЕАЭС. На прошлом заседании совета официальный Кишинев вместо президента Майи Санду представляла премьер-министр Наталья Гаврилица.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете, пожалел об отсутствии молдавских представителей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем, как сейчас складывается энергетическая ситуация в Европе. Молдавия была бы поближе к решению некоторых вопросов и легче бы решала те проблемы, которые возникают. Просто была бы в курсе хотя бы происходящих событий и принимаемых нами решений. Сейчас мы договорились, но в целом это совершенно очевидный факт. Были бы в материале – легче было бы решать вопросы, о которых мы говорим», – сказал Путин.

Вместе с тем на заседании присутствовали другие страны-наблюдатели – Куба и Узбекистан. Президент РФ подчеркнул, что они имеют возможность принимать участие в деятельности интеграционных органов на всех уровнях, знакомиться с документами и использовать принятые решения в своих интересах.

Вспомнил Путин и об Украине.

«С Украиной не получилось, хотя такие намерения были высказаны тогдашним руководством», – сказал он.

В ноябре министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявил, что статус наблюдателя его страны в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) был ненадлежащим образом оформлен, и срок этого мандата истек.