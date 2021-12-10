Путин знает, как облегчить жизнь Молдове

10.12.2021  18:37 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Молдова, Политика, Россия, Экономика


Молдова полностью проигнорировала сегодняшнее заседание Высшего Евразийского экономического совета, хотя страна имеет статус наблюдателя в ЕАЭС. На прошлом заседании совета официальный Кишинев вместо президента Майи Санду представляла премьер-министр Наталья Гаврилица.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете, пожалел об отсутствии молдавских представителей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова полностью проигнорировала сегодняшнее заседание Высшего Евразийского экономического совета, хотя страна имеет статус наблюдателя...

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«Мы знаем, как сейчас складывается энергетическая ситуация в Европе. Молдавия была бы поближе к решению некоторых вопросов и легче бы решала те проблемы, которые возникают. Просто была бы в курсе хотя бы происходящих событий и принимаемых нами решений. Сейчас мы договорились, но в целом это совершенно очевидный факт. Были бы в материале – легче было бы решать вопросы, о которых мы говорим», – сказал Путин.

Вместе с тем на заседании присутствовали другие страны-наблюдатели – Куба и Узбекистан. Президент РФ подчеркнул, что они имеют возможность принимать участие в деятельности интеграционных органов на всех уровнях, знакомиться с документами и использовать принятые решения в своих интересах.

Вспомнил Путин и об Украине.

«С Украиной не получилось, хотя такие намерения были высказаны тогдашним руководством», – сказал он.

В ноябре министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявил, что статус наблюдателя его страны в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) был ненадлежащим образом оформлен, и срок этого мандата истек.

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