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Прошедший в Казани саммит БРИКС стал большим успехом России, показавшим, что западная блокада не работает. Об этом в эфире канала «Черный лебедь» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По большому счету, Путина можно поздравить. Он продемонстрировал то, что несет российская пропаганда – никакой изоляции нет. И это выглядит действительно так, поскольку крупнейшие страны, представляющие более половины населения земного шара, присутствуют на этом саммите в Казани. Он демонстрирует то, что нет, Россия не страна-изгой. Что нет противостояния между двумя государствами, Россией и США, а есть противостояние между Глобальным Югом и коллективным Западом. Что ему удалось с успехом продемонстрировать», – сказал Золотарев.

«И всё остальное, что осталось за кадром, формулировки о том, что «мы привержены дипломатическому пути решения», это ни о чем. То есть, по большому счету, Путину не столь важно было, что там примут. Важно было продемонстрировать, воочию показать, что изоляции нет, и есть мир уже многополярный, нет глобальной гегемонии. Это ему удалось», – добавил эксперт.