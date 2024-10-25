«Путина можно поздравить» – в Киеве жалуются на успех саммита в Казани

Вадим Москаленко.  
25.10.2024 08:52
  (Мск) , Киев
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БРИКС, Дзен, Политика, Россия


Прошедший в Казани саммит БРИКС стал большим успехом России, показавшим, что западная блокада не работает. Об этом в эфире канала «Черный лебедь» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прошедший в Казани саммит БРИКС стал большим успехом России, показавшим, что западная блокада не...

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«По большому счету, Путина можно поздравить. Он продемонстрировал то, что несет российская пропаганда – никакой изоляции нет. И это выглядит действительно так, поскольку крупнейшие страны, представляющие более половины населения земного шара, присутствуют на этом саммите в Казани.

Он демонстрирует то, что нет, Россия не страна-изгой. Что нет противостояния между двумя государствами, Россией и США, а есть противостояние между Глобальным Югом и коллективным Западом. Что ему удалось с успехом продемонстрировать», – сказал Золотарев.

«И всё остальное, что осталось за кадром, формулировки о том, что «мы привержены дипломатическому пути решения», это ни о чем. То есть, по большому счету, Путину не столь важно было, что там примут.

Важно было продемонстрировать, воочию показать, что изоляции нет, и есть мир уже многополярный, нет глобальной гегемонии. Это ему удалось», – добавил эксперт.

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