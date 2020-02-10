Путина опечалила встреча с Зеленским

10.02.2020, Киев, Михаил Рябов

В ходе саммита Нормандской четверки в Париже, где обсуждалась судьба Донбасса, было заметно, что Владимир Зеленский не является самостоятельной фигурой, а управляется США.

Это следует из интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова журналистам на завтраке в «Российской газете», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«…Опечалило нас то, что заранее подготовленный документ, согласованный и помощниками лидеров «нормандского формата», и министрами иностранных дел, был «вскрыт» украинской делегацией, лично президентом Владимиром Александровичем Зеленским в самом начале заседания…

Те, кто готовили саммит, согласовали (украинцы под этим подписались) договоренность о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения… Зеленский же резко заявил, что он на это пойти не может, а разведение возможно только в отношении трех населенных пунктов дополнительно к Петровскому, Золотому и станице Луганской…

Путин предложил записать, что стороны начнут с дополнительных трех населенных пунктов, но их цель, и они будут над этим работать, заключается в том, чтобы линия соприкосновения была освобождена от сил и средств противоборствующих сторон. В ответ – категорический отказ.

Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на Нормандском саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон. Видимо, поддержание этого конфликта в некоей контролируемой фазе соответствует интересам США, с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство», – сказал Лавров.