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18.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия
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Путина попросили не увольнять Аксенова

Президента РФ Владимира Путина попросили оставить Сергея Аксенова на должности главы Крыма.

Соответствующую просьбу на встрече с главой государства в Симферополе озвучил ректор Крымского инженерно-педагогического института Февзи Якубов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я пережил десять премьер-министров в Крыму до Сергея Валерьевича. Каждый последующий для Крыма работал хуже каждого предыдущего. Поэтому, мой намек – ради Бога, не забирайте от нас Сергея Валерьевича», – заявил Якубов.

На это Путин ответил шутливо: «Ради Бога, не будем забирать».

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