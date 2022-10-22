Путина предупредили, чем обернётся отступление из Херсона

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Новости Украины

Далеко не все население Херсона может быть эвакуировано, сдача этого города врагу обернется массовым убийством жителей, поверивших России.

Об этом в эфире «Телеканала Сталинград» заявил ветеран чеченской войны, вернувшийся по ранению участник СВО Иван Отраковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абрамович с Коломойским договорились, оставили Харьковскую область, где люди доверились, поверили, оставили Красный Лиман, где массовые расстрелы русских людей, как и в Изюме. Сейчас если отойдут и оставят Херсон, Днепр станет красным», – сказал Отраковский. По словам бойца, если при отступлении из Херсона будет обещано его вернуть впоследствии, это обернется огромными потерями. «Какие должны быть силы, чтобы потом его форсировать? Вполне возможно, мобилизованных ребят для этих целей и готовят. А так же, каких усилий будет стоить брать Изюм, идти на Харьков? Они же там не сидят ровно, а создают ту самую эшелонированную оборону, где каждый дом – крепость. Сколько мы ещё жизней положим, чтобы вернуть то, что уже было взято кровью русских солдат? Русская армия понесла большие потери, потом мы откатились, теперь мобилизованные ребята, которые уже имеют намного меньший опыт или вообще не имеют, будут брать опять эти же города, проливая опять русскую кровь. А потом опять встретятся Абрамович с Коломойским, перетрут…», – констатировал Отраковский.

Живущий в Петербурге чеченский писатель Герман Садулаев также считает, что сдача Херсона возможна только вследствие «договорняка».

«Если это так, то вот что хочу сказать. Херсон сдавать нельзя. Абрамович обманет, как всегда обманывал. Хохол Абрамовичу не подчиняется. Хохол не остановится на Правом берегу. Он быстро сделает плацдарм на Левом, перережет коммуникации, заставит бежать в Крым и блокирует Крым с суши. Не будет больше сухопутного коридора. А плотину он тем быстрее и проще взорвёт, если займёт Правый берег. Потому что – и я уже писал об этом – Левый берег низкий. Правый высокий, а Левый низкий. Херсон сдавать нельзя. И военно-гражданское общество должно сейчас ярко показать тестировщикам настроений населения из политического руководства, что, нет, мы не примем оправданий в сдаче Херсона. Мы очень расстроимся. И да, мы начнём в чём-то подозревать политическое руководство. И рейтинг власти пострадает. Прямо очень сильно пострадает. И вы не сможете свалить вину на Суровикина или ещё на кого-то. Мы верим, что у нашей армии есть ресурсы удержать фронт. Сдача Херсона может быть только политическим решением и ответственность целиком и полностью ляжет на высшее политическое руководство. Ну а если никто ничего такого не думает, и Херсон просто готовят к жёсткой обороне, а потом ещё и придумают манёвр, чтобы перейти в контрнаступление и погнать хохла, то извините великодушно. Это я так, на всякий случай привёл вот такое мнение», – уточняет писатель в своем блоге.