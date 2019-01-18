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18.01.2019, Киев, Галина Шершнева
 
Выборы, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Путина признали наиболее желанным кандидатом на пост президента Украины

Поддерживающий киевский националистический режим российский либеральный политолог Андрей Окара назвал кандидатов на пост президента Украины, в которых заинтересован Кремль.

Об этом эксперт рассказал в эфире украинского телеканала «ZIK”, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наиболее желанный кандидат в Кремле — это Владимир Владимирович Путин. То есть Украина, которая стала субъектом РФ. Второй вариант — это человек, которому в Кремле полностью доверяют. Например, Медведчук. На третьем месте — человек, для которого Медведчук как для Данте Вергилий. Условный Бойко или человек подобного формата», – сказал Окара.

При этом он полагает, что ситуация на Украине настолько изменилась, что реализация любого кремлевского сценария стала невозможной.

«Изменился дискурс описания украинской реальности. Если раньше говорили о том, что восточная Украина — это часть Русского мира, то сейчас политическая пророссийскость стала на Украине маргинальным явлением. Ее воспроизводят несколько политических сил и делают это очень осторожно. Условный раздел на восточную и западную Украину стал неактуальным», – утверждает политолог.

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