Путина признали наиболее желанным кандидатом на пост президента Украины
Поддерживающий киевский националистический режим российский либеральный политолог Андрей Окара назвал кандидатов на пост президента Украины, в которых заинтересован Кремль.
Об этом эксперт рассказал в эфире украинского телеканала «ZIK”, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Наиболее желанный кандидат в Кремле — это Владимир Владимирович Путин. То есть Украина, которая стала субъектом РФ. Второй вариант — это человек, которому в Кремле полностью доверяют. Например, Медведчук. На третьем месте — человек, для которого Медведчук как для Данте Вергилий. Условный Бойко или человек подобного формата», – сказал Окара.
При этом он полагает, что ситуация на Украине настолько изменилась, что реализация любого кремлевского сценария стала невозможной.
«Изменился дискурс описания украинской реальности. Если раньше говорили о том, что восточная Украина — это часть Русского мира, то сейчас политическая пророссийскость стала на Украине маргинальным явлением. Ее воспроизводят несколько политических сил и делают это очень осторожно. Условный раздел на восточную и западную Украину стал неактуальным», – утверждает политолог.
Метки: Андрей Окара, Владимир Путин, Выборы на Украине
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.