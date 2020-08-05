Путина призвали ввести санкции против Белоруссии, не дожидаясь президентских выборов

05.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия должна ввести экономические санкции против Белоруссии, если Александр Лукашенко откажется возвращать задержанных граждан РФ, которых в Минске называли «боевиками ЧВК Вагнера».

Об этом в эфире интернет-канала российского телеведущего Владимира Соловьева заявил политолог Семен Багдасаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Россия слишком мягко реагирует на выходки белорусской власти в последнее время.

«Главный вопрос – а что делать? Я говорил и буду говорить, что мы очень мягко реагировали на его странности. Сейчас мы должны более, чем жестко поступить», – сказал Багдасаров.

По его словам, выступление Лукашенко с обращением к парламенту – повод «окончательно снять розовые очки тем, кто реально думал, что завтра, через пару-тройку дней все уладится».

«Во-первых – доступ к нашим ребятам, а они – граждане нашей страны, мало того, одни из лучших граждан, потому что они воевали на Донбассе, защищали свой народ, это о многом говорит. Если он будет дальше что-то предпринимать в этом плане негативное, я считаю, нужно прекратить дипломатические отношения между Россией и Белоруссией. Чем жестче мы будем действовать, тем лучше.

В экономическом плане, не дожидаясь, когда там выборы – уже с сегодняшнего дня, а надо было еще вчера ввести экономические санкции, 40% всего производимого в Белоруссии идет на рынок в Российской Федерации – вот он пусть свои сыры и молоко продает в Китай, Европу, в Польшу, Литву. Это надо вводить жестко и конкретно – прекратить поставки газа незамедлительно. Такое оскорбление терпеть дальше нельзя…

Никто не забыл, кто поставлял тот же ГСМ для Вооруженных Сил Украины? Это, в том числе, господин Лукашенко. А по некоторым данным, не только ГСМ, но и еще кое-что посерьезнее для ведения боевых действий. Никто не забыл это? Никто не забыл, как он отдавал украинцам тех ребят, которые у него оказывались на территории? Давайте вещи своими именами называть – таких друзей иметь — врагов не надо», – заявил Багдасаров.