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04.03.2021, Москва, Михаил Рябов
 
Дзен, Политика, Россия, Экономика
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Путина просят «дать затрещину» ответственным за экономику


Президент РФ Владимир Путин должен жестко спросить с ответственных за экономику в правительстве, считает российский политолог Сергей Марков.

По его словам, рост цен – это «причина, по которой президент должен давать затрещину министру экономики, министру торговли».

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«Они сами поймут, что нужно делать. Затрещины надо чаще давать», – сказал Марков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Эксперт считает, что поставленная задача по экономическому рывку России не реализована.

«У нас фактически стагнация, пляшет экономический рост вокруг нуля. Все это время», – сказал Марков.

«Это конечно ответственность финансово-экономического блока правительства, которые уже 10 лет, честно сказать, работают хреновенько. Подставляют президента постоянно. А почему президент не увольняет, я не понимаю. Большинство его сторонников не понимает», – отметил политолог.

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