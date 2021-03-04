Путина просят «дать затрещину» ответственным за экономику

04.03.2021, Москва, Михаил Рябов

Президент РФ Владимир Путин должен жестко спросить с ответственных за экономику в правительстве, считает российский политолог Сергей Марков.

По его словам, рост цен – это «причина, по которой президент должен давать затрещину министру экономики, министру торговли».

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«Они сами поймут, что нужно делать. Затрещины надо чаще давать», – сказал Марков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Эксперт считает, что поставленная задача по экономическому рывку России не реализована.

«У нас фактически стагнация, пляшет экономический рост вокруг нуля. Все это время», – сказал Марков.

«Это конечно ответственность финансово-экономического блока правительства, которые уже 10 лет, честно сказать, работают хреновенько. Подставляют президента постоянно. А почему президент не увольняет, я не понимаю. Большинство его сторонников не понимает», – отметил политолог.