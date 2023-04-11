Путина просят не драпировать мавзолей Ленина во время парада 9 мая

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опубликовал сегодня открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину, в котором он призывает отказаться в этом году от драпировки Мавзолея на Красной площади во время проведения парада Победы.

Письмо опубликовано в газетах «Правда» и «Советская Россия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В особые моменты негоже скрывать его важнейший символ. Драпировка Мавзолея Ленина заключает в себе абсолютно порочный символизм. Празднование Дня Великой Победы мы должны рассматривать как важнейший акт сплочения народа. Смысл и содержание этого события — священны. Священны и все его символы. Позорная практика маскировать Мавзолей Ленина разлагающе разрушительна и нетерпима. 9 мая 2023 года военный парад на Красной площади должен нести особые, устремлённые в будущее смыслы. Участники этого парада заслуживают того, чтобы услышать приветствие с трибуны Мавзолея Владимира Ильича Ленина. Столь знаменательное событие явилось бы ярким символом нашей духовной крепости», – говорится в письме.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Новиков призвал «не закрывать фанерными щитами главного свидетеля наших исторических побед и свершений».

«Неслучайно, когда чуть больше года назад началась СВО, многие ребята на линии фронта поднимали, прежде всего, гордое красное знамя отцов-победителей, тех, кто свернул шею германскому фашизму и японскому милитаризму. Они хорошо понимают, что это главный символ нашей истории и нашей великой Победы, в которой воплотился тысячелетний опят нашего Отечества», – заявил сегодня Новиков журналистам в парламенте.

В прошлом году 58 лево-патриотических организаций России также направляли обращение на имя президента РФ, министра обороны и в Совет Безопасности с просьбой не загораживать мавзолей Ленина 9 мая, однако оно не было удовлетворено.