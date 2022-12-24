«Путина уже совсем достали, я впервые такое вижу», – советник первого главы ДНР

Владимир Путин, дав согласие на референдум о включении в состав РФ исторических территорий Новороссии, сжег все мосты, теперь у Кремля нет иного выхода, нежели довести задачи СВО до логического моста.

Об этом в эфире канала «Соловьёв live» заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда наш верховный главнокомандующий дал команду готовить и проводить референдумы на новых территориях – это называется сжиганием мостов. Владимир Путин давно сжёг все мосты. Нет пространства для манёвра. И он сам поставил себя в этот коридор. Добровольно, сознательно, в том числе, и для нашего понимания. Потому что если они говорят: «на рубежи 23-го февраля», то это внутренние территории РФ, и обойти это решение невозможно. Только при помощи конституционного или военного переворота. То, что там предатели трещат про развал России – это же смехотворно в нынешних обстоятельствах. Пространства для переговоров просто нет. За последние несколько дней у нас произошёл мощный вербальный прорыв, потому что за несколько дней наш верховный – это и его визит в штаб командования СВО целый день, это коллегия Минобороны, это и Медведева в Пекин, это и пресс-конференция накануне. За несколько дней это был такой массив, который абсолютно непротиворечив. Даже иностранным атташе было сказано, что мы идём до конца. Все задачи СВО будут решены. Смотри пункт первый – это 5 часов утра 24-го числа. Никто никогда ни разу нигде не внёс коррективы в задачи и цели. Один раз, когда Путина уже совсем достали: «давайте в каждый вечер будете вместо программы «Время» выходить и говорить – цели и задачи СВО». Я Путина изучаю 23 года, я впервые такое вижу, достали мужика, он говорит: «посмотрите моё выступление 24-го числа», – напомнил Казаков.

Он подчеркнул, что нигде не видел даже намёка на то, что цели и задачи СВО могут поменяться.

«Ни разу, ни одного намёка не было на то, что изменились цели и задачи. Это значит, что, сколько угодно Зеленскому в Вашингтоне могут советовать вести себя иначе. Пусть говорит себе, как про соседа, результат будет один. Исходя из того, что говорили у нас последнюю неделю, результат очевидный. Так же, как поехал один в Вашингтон обсуждать зимнюю кампанию. А представитель другого в Пекин обсуждать то же самое. Так заведено в отношениях Москвы и Пекина, что, когда происходят такие глобальные ситуации, как СВО, Москва Пекин на высшем уровне информирует. Вот поехал Дмитрий Анатольевич и проинформировал Си Цзеньпиня – всё хорошо, зима закончится весной. Ничего не поменяется», – заключил политтехнолог.