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Президент РФ Владимир Путин посещает сегодня Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту Абу-Даби российского лидера на красной ковровой дорожке встретил глава МИД страны Абдалла ибн Заид Аль Нахайян (родной брат президента ОАЭ).

В церемонии также участвовала рота почетного караула Вооруженных сил ОАЭ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По дороге в президентский дворец, украшенной флагами двух стран, президентский кортеж приветствовали всадники на конях и верблюдах, а в небе самолеты окрашивали небо в цвета российского триколора. Пушки давали приветственные залпы.

Путин не смог сдержать эмоций.

«Спасибо большое, так красиво! Было хорошо, стало ещё лучше!», – сказал он.

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян при встрече назвал российского коллегу дорогим другом и заверил, что счастлив его видеть.

Путин пообещал ему обсудить ситуацию в арабо-палестино-израильском конфликте и проинформировать об украинском. Он поблагодарил коллегу за выделение участков под строительство русской школы и православного храма. Российский лидер пригласил президента ОАЭ в Казань в 2024 году на саммит БРИКС. Мухаммед бен Заид записал, покивал и улыбнулся.

После Абу-Даби Путин отправится в Саудовскую Аравию, где у него запланированы переговоры с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, истребители Су-35С сопровождали борт Путина в ходе всего полета. Для этого МО РФ получило спецразрешения от тех стран, над которыми проходил полет.

Истребители несли штатное вооружение различного класса. Взлет звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре.

Политолог Сергей Марков считает, что визит на Ближний Восток является актом мужества со стороны Путина, поскольку высока опасность проведения странами Запада теракта против российского лидера. Самолет летел через Каспийское море и Иран, но риски все равно были.

«Самый опасный участок с точки зрения возможного теракта со стороны США – Персидский залив, где есть мощные военные ресурсы армии США, их военные базы и корабли и самолеты с ракетами. Моё мнение – риск теракта слишком велик», – написал Марков в своем тг-канале.

Его коллега Семен Уралов отмечает нервную реакцию Киева на ближневосточное турне Путина.

«Главу России принимают в ОАЭ как суверена. По всей красоте – истребители, флаги, церемонии. Начальников постУкраины шпыняют в коридорах Вашингтона как мелких попрошаек. Отношение к Зеленскому и прочим вождям киевских союзных племен у бледнолицых господ соответствующее. Сейчас у политизированного меньшинства постУкраины рвет эмоции от “зрады”. Политизированное меньшинство России, наоборот, наслаждается “перемогой”. Полезно вспомнить, как год назад все было с точностью до наоборот. Хотя по факту нам открыли банальную истину. Мы что не знали, что власть в России суверенна? Или были иллюзии относительно власти в Киеве?», – написал Уралов.

«Смотрю на пышный прием, который устроили сейчас Путину в Эмиратах, и вспоминаю, как несколько дней назад президента Германии Штайнмайера встречали в Катаре. Согласитесь, есть разница. Теперь понимаешь, в чем преимущества «международной изоляции»!», – иронизирует политолог Владимир Корнилов.

Отметим, что международные визиты Путина сопряжены с проблемами после того, как международный уголовный суд в Гааге (МУС) в марте выдал ордер на арест российского президента. Ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не входят в число государств, ратифицировавших Римский статут МУС.

Однако вчера президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Путина позовут на саммит «Большой двадцатки» в его страну, которая устав МУС признает.