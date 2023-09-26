«Путинская кошёлка» – премьер Моравецкий обвинён в работе на КГБ

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий якобы был завербован КГБ и до сих пор является «агентом Кремля», которым должно заняться следствие.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Моравецкого в Польше вышло много материалов, по его отцу, Корнелию Моравецкому. Он был известный диссидент, призывал в 2014-2015 годах, что надо выстраивать отношения с Россией, и даже призывал, чтобы Моравецкий пригласил Путина, потому что Россия – большое государство, дружественное для Польши. И к его сыну, который сейчас премьер, возникает много вопросов. Когда были у власти коммунисты, как он смог поступить на исторический факультет?», – сказал Соскин.

По его мнению, если в советской Польше родственнику диссидента удалось поступить на учёбу, то он по любому работал на КГБ, и польский премьер не стал исключением.

«Наш пострел везде поспел. Я думаю, сейчас начнутся серьёзные разбирательства по его отцу, по нему. Может, они были связаны со спецслужбами. Плюс в Польше ухудшается социально-экономическая ситуация, большая инфляция, падение ВВП, плюс украинские беженцы. С 2024 года они прекращают поддержку беженцев, не будут поставлять Украине оружие. Честно говоря, они просто льют воду на путинскую мельницу, так же, как делает Орбан, который заявил, что ни на каких уровнях не будет поддерживать Украину. Кто бы мог подумать, что Дуда, Моравецкий и Орбан станут братьями, и сядут в одну путинскую кошёлку. Но это так происходит. Конечно, это очень тяжело для Украины, но так происходило всегда», – добавил Соскин.