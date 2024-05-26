«Путинская машина» нас растянет, а потом продавит – Луценко рассказал о «моменте Ч» для Украины

Вадим Москаленко.  
26.05.2024 16:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Понимая тяжёлое положение ВСУ, российская армия продолжит растягивать фронт и давить по всем направлениям.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Понимая тяжёлое положение ВСУ, российская армия продолжит растягивать фронт и давить по всем направлениям....

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«Путин просто будет наступать. Путин на сегодняшний день имеет 500 тысяч войск на линии боестолкновения. Зная, что у нас войск 500 тысяч только по штатке, а сколько реально, не скажу.

Он их растягивает на новых 80 километрах на Харькове, дальше будет Ахтырка, Сумы. Он будет тянуть, зная, что с мобилизацией наша власть имеет примерно такой же результат, как с левым берегом в 2023 году», – сказал Луценко.

«В июне вся эта путинская машина будет наступать. Причём, где именно – не знает никто. Потому что он имеет много направлений, а пойдёт там, где увидит слабину. В августе к нему приходит новых 250 тысяч призванных и обученных орков. И значит, наступление в августе ещё усилится. А осенью в США выборы, и вот тут произойдёт «момент Ч», – добавил он.

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