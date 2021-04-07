Путинские войска погонят навальнистов в атаку на Украину – Муждабаев

07.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В случае начала большой войны все российские либералы будут призваны в армию, и весь их либерализм пропадёт в окопе.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший российский либеральный журналист, а ныне осевший в Киеве пропагандист-меджлисовец Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне будут стрелять ракетами, не зря они на Сирии тренировались, как говорил Путин, а Навальный говорил: «Слишком дорогая тренировка». Про людей они никогда не думают. Эмпатов там считаные единицы, а это все одно кодло.

Все эти либералы пойдут, как милые служить, если что. Я об этом давно с Бабченко говорил: «Руки в брюки, ружьё в ружьё, и пошёл». Никого за границу не выпустят! Всех мобилизуют, и пойдёте убивать украинцев. Что от вас останется второй вопрос, а то, что вас заставят – это легко. Либерализм сойдёт до уровня окопа и жижи в нём», – бредит Муждабаев.

Напомним, ранее Муждабаев заявил, что все российские либералы лишь на словах называются таковыми, а по факту признают Крым российским и не хотят говорить об «оккупации»