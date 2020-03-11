Путинский конституционный манёвр далёк от «брежневского» сценария

11.03.2020, Киев, Игорь Петров

Обнуление президентских полномочий Владимира Путина в связи с изменением Конституции – еще не означает, что он останется президентом.

В любом случае российская политика в отношении Украины не изменится.

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Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор УИАМП Руслан Бортник.

«Обнуление сроков не означает, что Путин пойдет на новый срок. На сегодня это усиливает Путина, стабилизирует власть в России. Ведь если бы стало четко понятно, что Путин не останется у власти после 2024 года, то в России, скорее всего, сейчас развернулась бы «борьба престолов», борьба «башен Кремля», и это ослабило бы Россию.

А на фоне тех глобальные военных и экономических рисков, которые перед ней стоят, это могло бы привести к нежелательным последствиям. Поэтому эта инициатива в любом случае сейчас стабилизирует власть, сохраняет социальную, военную, правовую стабильность в государстве. Думаю, что это ее основная цель.

Да, Путин может остаться у власти и после 2024 года. Но далеко не обязательно. Вероятно, это зависит от того, какая ситуация сложится к концу его срока, будут ли преемники, насколько он сам будет физически способен управлять государством.

Мне кажется, что весь этот транзит, который Путин начал сегодня, это попытка избежать «брежневского» сценария при котором лидер со временем слабеет физически и потом просто не способен организовать качественный транзит власти.

Для Украины это означает, что в ближайшие годы российская политика в отношении Украины не поменяется», – резюмировал эксперт.