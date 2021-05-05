«Путинский режим» полезен для физической формы либералов – российский панк-рокер

05.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Протест в России стал модой и поводом для хайпа, поэтому коммерциализировать его пытаются и молодые рэперы, и «олдовые» рокеры, это не является подлинной контркультурой.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил лидер рок-группы Бахыт-Компот, композитор, поэт Вадим Степанцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я – настоящий панк. Настоящий сегодняшний должен быть держимордой и охранителем. Разъезжать на танке в чекистской фуражке образца 37-го года. Это да, я понимаю. Фуражки с фиолетовым околышем. В оппозиции к оппозиции. Таким образом я становлюсь штучным. Это антикапиталистический хайп.

Мне ваше бабло, ваша монетизация протеста, ваш прогиб под протестутов с глазами на выкат, эта секта мне противна, мелка и презренна. Когда всех навальняшек накажут, надерут им все места, заткнут окончательно, моя охранительская позиция будет уже шаткой. Тогда стоит подумать «о перемене пола».

Я просто вижу, как живут страны Балтии, куда катится Украина. По сравнению с этим наша не самая нарядная стабильность кажется более приемлемой, чем все эти страны, сбежавшие на европейский пряник», – сказал Степанцов.

Он считает, что украинские и российские либералы живут не реальностью, а химерами.

«Сменяемость власти не является залогом благосостояния и процветания людей и страны. Цепляться за эти химеры, видя как все сползает в никуда… Независимость? Где та независимость, когда все находится под внешним управлением. Мозжечком украинцы все это понимают. И политические украинцы здесь тоже. Но признаваться себе в этом не хотят. А мне химеры не нужны. Мне неинтересно. Мне Путин аппетит не портит. Мне скорее его бы портили ряхи, которые бесконечно меняются в украинской Раде и на посту президента. Наши либералы видят Путина и кушать не могут. Включают телевизор, видят Путина и таким образом худеют», – заключил Степанцов.