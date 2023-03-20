«Путину дали посетить Мариуполь в благодарность за то, что не убили Байдена в Киеве» – военный эксперт

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Визиты Байдена в Киев и Владимира Путина в Мариуполь согласовывались высшим политическим руководством обеих стран, при этом Украину никто не посвящал в эти договорённости.

Об этом в интервью киевскому антироссийскому пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегическая разведка – как военная, так и политическая – работает на высшее военное руководство, поэтому, естественно, «Пять глаз» (разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США – ред.) – это англосаксонская разведка, куда ещё и Японию присоединили, поэтому они прекрасно осведомлены, что реально происходит по передвижению высших должностных лиц всех стран, в том числе страны вероятного противника (главный противник – Китай, надо различать), поэтому они об этом знают. Разведки стран Запада об этом знали – доложили, естественно, своему высшему политическому руководству, но… то приняло такое решение, чтобы президент Путин, которому предъявлен ордер МУС и т.п., посетил оккупированные территории, поговорил с гражданами, посмотрел, что там строится. То есть было принято политическое решение», – сочинял «эксперт».

Он подчеркнул, что высказывает своё личное мнение относительно данного решения.

«Байден, помните, прилетал в Киев? Если кто-то думает, что не работает связь между Службой внешней разведки РФ Нарышкиным и ЦРУ – это прямой контакт, они работают… По моему субъективному мнению, была какая-то договорённость, что прилетает Байден в Киев, и прилетает Путин туда, и об этом никому не говорят. Эта договорённость была соблюдена. Нравится это нам, кому-то, или не нравится – дело такое, это вне нашей компетенции. А что в нашей компетенции, Служба внешней разведки Украины и ГУР, именно их стратегический компонент, они обязаны это дело отслеживать, они обязаны иметь агентуру свою среди высших должностных лиц страны-агрессора. Почему не получили эту информацию – это уже вопрос не ко мне», – объяснил эксперт.