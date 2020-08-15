«Путину даже танки не понадобятся», – подружка Найема и Фарион сокрушаются об итогах Майдана

15.08.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Спустя 7 лет бывшие участники Евромайдана переругались и ненавидят друг друга. Все достижения «революции достоинства» перечеркнул лживый Петр Порошенко. Апатия уже привела к тому, что Россия, если захочет, получит Украину даже без применения армии. Встречать русских готов даже мэр Львова.

К такому выводу пришли во время дискуссии телеведущая Татьяна Даниленко (ей ранее приписывали связь с Мустафой Найемом) и одиозная бандеровка Ирина Фарион.

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«Государство чем дальше, тем больше оптимизировано. Даже в той среде, которая считает себя патриотами. Разделение такое, что даже больше, чем, условно, в пророссийской части страны. Ненавидят все всех. Все против всех. Все подозревают друг друга, каждый считает друг друга врагом государства. Националисты лают на либералов, либералы ненавидят националистов – и этих линий разделения столько, что представить себе сложно. И во Львове это ощутимо наиболее», – отметила телеведущая.

«Да, верно. И я это ощущаю наибольше. Поясняю, почему: потому что пренебрегли майданом. Теперь сами на себя злые. Мы пожинаем последствия своего выбора 25 мая 2014 года. Порошенко погибал на майдане? Что он там делал, на майдане? Поехал в Вену к Фирташу, что-то там перетерли, договорились, поделили власть. Майдан против чего выступал? Во-первых, против олигархов. Он – олигарх? Олигарх. Во-вторых, за национальную идею. Он сторонник национальной идеи? Псевдоидеи. Мы теперь пожинаем плоды своего выбора», – сокрушалась бандеровка.

«То есть, когда ты в жизни сделал фундаментальную ошибку, то отвечать нужно за эту ошибку. У тебя же все будет валиться из рук. Вот, и валится из рук. Это так просто не пройдет. Сейчас идет снежная лавина. Нас она сметает.

Как? Столько жизней! 100 героев небесной сотни! Среди них – 19 моих побратимов погибли на Майдане. Я являюсь автором постановления от 24 февраля 2014 года о присвоении эти людям звания героев Украины. Я, Витив и Игорь Сабий подаем постановление. Порошенко приходит к власти в июне и не подписывает это постановление о присвоении звания героев Украины тем людям. Что ты делаешь? И когда он его подписывает? Он его подписывает за пять месяцев после этого, когда идет к мемориалу на улице Институтской, и семьи погибших просто от него это вырывают. Он возвращается в администрацию и тогда приносит подписанную бумагу. И так во всём», – добавила Фарион.

«Знаете, как сейчас говорить гениальный современный украинский писатель Мирослав Дочинец? «Постоянный выбор между меньшим и большим злом приводит к тому, что выбирают меньшее зло. Меньшее зло вырастает и вас ест». Они вырастили меньшее зло, и сейчас получаем ситуацию совершенно патовую. То есть, открытую сдачу Украины.

Не нужно Путину сюда на танках заезжать и со штыками заходить, как они пришли в 1939 году к нам. Достаточно зайти через Андрея Садового (мэр Львова, – ред.). Он у нас еще в 2014 году сказал, что мы проиграли войну», – пожаловалась националистка.