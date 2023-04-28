Путину доложили: Идёт саботаж, всё по-прежнему работает на американских протоколах

Елена Острякова.  
28.04.2023 16:25
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Дзен, Россия, США


Российские беспилотники по-прежнему работают на американских сетевых протоколах, хотя отечественные уже протестировали, и они превосходят импортные по показателям.

Об этом на презентации в индустриальном парке «Руднёво»  рассказал президенту РФ Владимиру Путину председатель совета директоров группы компаний «Техноджет» Александр Селютин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские беспилотники по-прежнему работают на американских сетевых протоколах, хотя отечественные уже протестировали, и они...

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«Фундаментом наших технологических решений являются собственные протоколы передачи данных, внедрение которых позволит отказаться от использования стека американских сетевых протоколов TCP/IP (на котором, в принципе, мы сейчас все и работаем) и высокоскоростная технология приема-передачи данных на базе низкоорбитальных спутников. В 2016 году мы разработали в «железе» и испытали все основные технологические блоки, которые необходимы для создания широкополосной системы спутниковой связи», – сказал Селютин.

По его словам, создание российской глобальной системы спутниковой связи и навигации с уже разработанными технологиями даст мультипликативный эффект для развития, технологического скачка России. По расчетам, для развертывания как наземного, так и спутникового сегмента связи проекта «Интернет из России» понадобится от полутора до пяти лет.

Однако российская система пока оказывает преференции иностранцам.

«Опыт общения с Роскомнадзором, с Ростелекомом, с другими организациями показывает, что вся система, которая сегодня сформирована, работает на американском стеке сетевых протоколов. Поэтому мы постоянно информационно зависим, поэтому нам приходится защищаться, шифровать наши данные, это процесс постоянный. Так как эта вся система сформирована под эту обработку, то что-то новое – это вызов. Против этого вызова я не способен противостоять», – сказал Селютин.

Он подчеркнул, что тестирование российского протокола закончено еще в декабре 2022 года в 16-м институте Министерства обороны.

«Результаты показали, что мы работаем лучше, чем TCP/IP на сети. Я приведу цифру. Если задержка или потеря пакетов в TCP происходит в размере 1 процента, то TСP восстанавливает эти пакеты в течение 360 секунд. Мы восстанавливаем – 5,7 секунды», – сказал Селютин.

Путин дал поручение своему помощнику Максиму Орешкину помочь ввести отечественные протоколы.

«Как с 90-х годов сложилось, так и идет. Надо помочь им. Потому что, если действительно у вас есть более продвинутые предложения, свои собственные, то, конечно, надо сделать все, чтобы их поддержать. Это и технологический суверенитет, и лучшая конкурентоспособность, и независимость», – сказал Путин.

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