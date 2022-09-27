«Путину достаточно просто заявить о ядерном ударе, и в США начнётся паника» – Трухан

27.09.2022  00:22 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США


В России к ядерной угрозе относятся спокойно и даже немного с юмором, тогда как в США истерия вокруг этого вопроса разогнана вплоть до массовых панических настроений.

Об этом в эфире «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе, военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России к ядерной угрозе относятся спокойно и даже немного с юмором, тогда как...

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Трухан прокомментировал опасение одного из зрителей, что вместе с поставками ВСУ высокоточного и дальнобойного вооружения, США сгоряча предоставят Киеву ядерное оружие.

«Сама попытка, разговор о передаче ядерного оружия будет говорить о том, что мы можем превентивно п…нуть по Флориде, например. Мы относимся к этому немного с юмором, а вот, на Западе ядерная угроза разогнана до такой степени… Если сейчас Владимир Владимирович, ничего не делая, просто выходит и, прокашлявшись, говорит: «Значит, так. Мы начинаем сокращение Штатов – предлагаем начать с Флориды и Тихоокеанского побережья». И после этого начнется яростный п..ец!

В давке погибнет больше народу, чем от ядерной бомбы. Сразу негры в Калифорнии поймут, что настал их час. Просто объявить достаточно. Просто мы забываем, что Карибскому кризису предшествовала такая паника, что мама не горюй. Это там пугалочка. Для нас это – меньшая пугалочка», – считает Трухан.

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