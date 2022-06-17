Путину грустно от того, что украинским зерном могут оплачивать натовское оружие

Разговоры о поставках украинской сельхозпродукции на мировые рынки являются спекуляциями.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не препятствуем. Ради Бога. Не мы же заминировали черноморские порты Украины. Пусть разминируют и вывозят. Мы обеспечим безопасность проводки этих гражданских судов. Вопроса нет вообще никакого. Но о чём идёт речь? По оценкам Минсельхоза США, это шесть миллионов тонн пшеницы; по нашим оценкам, где-то пять. И ещё где-то семь миллионов тонн кукурузы. И всё. А если иметь в виду, что в мире производится 800 миллионов тонн пшеницы, то пять миллионов тонн для мирового рынка, как вы понимаете, погоды не делают вообще никакой», – сказал Путин.

Он в очередной раз предложил вывозить украинское зерно через находящуюся под западными санкциями Белоруссию

«Пожалуйста, через Белоруссию вывозите – самый дешёвый путь, кстати говоря. Через Польшу, Румынию – сколько угодно. Там пять или шесть вариантов вывозки. Дело не в нас, дело в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве. Пусть решают, как им поступить, и в данном случае хотя бы не ориентируются на своих хозяев из-за границы, из-за рубежа, из-за океана. Но есть ещё и другая опасность, что зерно это пойдёт в оплату поставляемого оружия. Это совсем будет тогда грустно», – сказал Путин.

Российский политолог Сергей Марков так трактует слова президента:

«Путин по проблеме украинского зерна по сути послал всех на… Заметил, что украинской пшеницы всего около 5 млн тонн. На фоне общего объёма в мире в 800 млн тонн это совсем не существенно. И вывозить его Украина может не только через черноморские порты, но и, например, через Белоруссию. То есть, идите вы, США и ЕС, с проблемой украинского зерна на…. через Белоруссию», – комментирует политолог.

А экономист Александр Дудчак обращает внимание на слова Путина о том, что Россия способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. Голод в беднейших странах будет на совести Запада и евродемократии. Россия будет поставлять зерно в Африку и на Ближний Восток.

«Путин пообещал африканским странам помочь преодолеть проблемы с продовольствием и избежать голода. Европа, слыхала? Пшеница, ячмень, подсолнечник и пр. уйдет в Африку… Так что не стоит плакать о голодающих детях Африки. Поплачьте о себе», – предлагает Дудчак.