«Путину остается только ждать»: американские СМИ продолжают ставить крест на Украине

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В этом году, скорее всего, будут заложены предпосылки для дальнейшей победы в войне на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американский еженедельник The New Yorker.

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«Этот год, скорее всего, будет отмечен обменом ракетными ударами, а не драматическими крупномасштабными маневренными боевыми действиями. Но самая решительная битва может быть и наименее заметной: Россия и Украина проведут следующие двенадцать месяцев в гонке, чтобы определить, какая сторона сможет лучше восстановить и пополнить запасы своих сил не только с точки зрения личного состава, но и снарядов, ракет и оружия. Другими словами, война, возможно, не будет выиграна полностью в этом году, но условия для победы вполне могут быть созданы», – говорится в материале.

При этом указывается, что победа Украины далеко не гарантирована.

«Запад находится на траектории, которая в конечном итоге проиграет эту войну из-за явного самоуспокоения», — сказал изданию Джек Уотлинг, исследователь наземных войн в Королевском институте вооруженных сил.

В статье упоминается провальное контрнаступление ВСУ и заявление главкома ВСУ Валерия Залужного, что война зашла в тупик.

В свою очередь военный аналитик Майкл Кофман считает, что военные возможности Украины были ограничены не только тем, что мог предоставить Запад, но и политическим выбором.

«Например, администрация Зеленского превратила Бахмутскую битву в политически символическую, удерживая там украинские подразделения в течение весны и лета, а это означало, что многие из наиболее боеспособных и закаленных в боях войск страны не могли принимать участие в операциях в других местах. Украина остановилась на стратегии наступления сразу по трем направлениям, надеясь истощить российские резервные части. Но в результате произошло дальнейшее рассредоточение сил и артиллерии», – объясняет еженедельник.

Кофман признает, что эта тактика не принесла результатов, а «провал наступления создал для Украины ряд проблем».

«Тем временем Кремль использовал 2023 год, чтобы переориентировать российскую экономику на военные действия, вкачивая миллиарды в производство вооружений и смежные отрасли. Расходы на оборону составляют почти треть государственного бюджета на этот год, в течение которого российские заводы произведут до трех миллионов снарядов, что больше, чем будет произведено в США и Европе вместе взятых», – сокрушается автор.

При этом Уотлинг обращает внимание, что Россия, экономика которой по размеру сравнима с итальянской, превосходит все НАТО по объему артиллерийских боеприпасов.

По его оценке, если летом прошлого года Украина выпускала семь тысяч снарядов в день, Россия — пять тысяч. Сегодня это соотношение резко изменилось в противоположном направлении: Россия выпускает десять тысяч снарядов на каждые две тысячи, выпущенные Украиной.

Кроме того, The New Yorker напоминает, что на недавней церемонии в Кремле президент РФ Владимир Путин выглядел таким же жизнерадостным и уверенным в себе, как и в начале войны.

«Период неопределенности, начавшийся с провала первоначальных планов российского вторжения в 2022 году, похоже, закончился, и начался период стабильности. России остается только ждать», – сокрушается издание.

А вот Татьяна Становая, старший научный сотрудник Российского Евразийского центра Карнеги говорит, что Путин не собирается штурмовать Киев.

«Он хочет, чтобы они сдались, упали на колени… Для него это никогда не было вопросом территории. Его не волнует, где проходят границы. Если Украина дружественная, то не важно, какая территория кому формально принадлежит — это все наша земля, в нашей зоне», -сказала она.