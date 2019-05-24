Путину пока не о чем говорить с Зеленским

24.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Нынешний созыв украинского парламента до последнего будет перекрывать президенту Украины Владимиру Зеленскому любые мирные инициативы на переговорных площадках.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос переговоров с Россией на сегодняшний день – это отчасти компетенция Зеленского, но не в полной мере, потому что просто не о чем разговаривать с Россией. Когда мы говорим «Зеленский должен встретиться с Путиным»… А он должен встретиться для чего, какая цель этой встречи? Чтобы сказать ему что? Даже если он скажет, что готов выполнить Минские соглашения, он не может этого сделать, потому что нынешний парламент, я на сто процентов уверен, не сделает ничего для установления мира. Каким будет следующий парламент, мы не знаем, и слава Богу, что объявлены досрочные выборы, иначе мы бы ждали до осени следующего года», – отметил Килинкаров.

В то же время украинский политолог Василий Вакаров выразил уверенность, что входящее в компетенцию Зеленского прекращение огня на Донбассе может ускорить начало налаживания отношений с Россией.

«Вряд ли мои чаяния или чаяния других людей исполнит господин Зеленский, он не станет Богданом Хмельницким, он и близко к нему не будет, но попытаться договориться с Донбассом, как минимум остановить стрельбу, попытаться наладить соседские или добрососедские отношения с РФ, я думаю, у него абсолютно может получиться», – заявил Вакаров.