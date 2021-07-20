20.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия
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Путину показали новый российский истребитель с искусственным интеллектом

Новый военный истребитель – лёгкий тактический однодвигательный самолёт  (ЛТС) Checkmate разработки ОКБ «Сухого» был...

Новый военный истребитель – лёгкий тактический однодвигательный самолёт  (ЛТС) Checkmate разработки ОКБ «Сухого» был представлен президенту РФ Владимиру Пунину в ходе посещения  15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

Checkmate относится к пятому поколению и включает поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта. Помимо этого, истребитель обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками.

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В работе над проектом ЛТС Checkmate широко применяются суперкомпьютерные технологии. Портфель заказов на новый легкий истребитель может составить 300 аппаратов. Первый полет такого истребителя ожидается в 2023 году.

Путин посмотрел также лётную программу авиасалона, наблюдал за демонстрационными полётами пилотажных групп.



Выступая на церемонии открытия МАКС-2021, президент отметил успехи России в гражданском самолетостроении.

«Отечественные авиакомпании получают современные лайнеры «Суперджет». В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолёт МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14. За этим самолётом последуют региональный Ил-114–300, лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал», а также новые вертолёты, которых давно ждут. Уверен, что современная, эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полёты, займёт достойное место на мировом рынке и тем самым укрепит позиции России как одного из признанных лидеров авиакосмической отрасли», – сказал Путин.

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