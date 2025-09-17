«Путину помогли одержимые санкциями европейские дегенераты и их тупой избиратель» – иноагент Чичваркин

Вадим Москаленко.  
17.09.2025 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 693
 
Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


За военное время политика Запада сделала всё, что только можно, для укрепления российской экономики, каждый раз наступая как на грабли на новые санкционные пакеты.

Об этом в интервью «GordonUa» заявил объявленный РФ в розыск беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За военное время политика Запада сделала всё, что только можно, для укрепления российской экономики,...

«Очень хорошо [настроения в России], всё строится, открывается, там где-то идёт война, а тут всё хорошо. Ему даже не нужно его включать ещё [Путину – «печатный станок» для денег]. Всё у них хорошо, спасибо большое 19-ти пакетам санкций, которые позволили российской экономике расти на 4%. Вялые европейские лидеры не слышат эти слова. Зато решили полностью лишить россиян шенгенских виз.

В этом году Испания дала рекордное количество виз, и в Испании самый большой рост среди больших стран еврозоны. Угадайте, как это связано? А они решили – давайте вообще не дадим туристические визы россиянам. И такой шейх Мухаммед – «ах, как я обожаю на вас смотреть, европейские дегенераты!».

Полтора миллиона хотели уехать, часть из них выехала. Без 300-400 тыс. IT-специалистов, которые могут заплатить за визу, могут жить и работать где угодно и готовы подчиняться западным правилам, написанным по европейской кальке, без них бы всё у них рухнуло! Но их всех загнали назад – и их, и деньги. Для укрепления Путина за это санкционное время военное Запад сделал максимум. С такими друзьями врагов не нужно», – негодовал Чичваркин.

«И они идут по этой аллее из граблей с этими санкциями, в 19-й или 20-й раз на них наступая, получая по лбу и идя дальше. Потому что их тупой избиратель хочет именно так, по их замерам. Печально. Тектонический кризис демократии, когда нигде не работающие в третьем поколении люди имеют право голоса», – злился иноагент.

