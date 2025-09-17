За военное время политика Запада сделала всё, что только можно, для укрепления российской экономики, каждый раз наступая как на грабли на новые санкционные пакеты.

Об этом в интервью «GordonUa» заявил объявленный РФ в розыск беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень хорошо [настроения в России], всё строится, открывается, там где-то идёт война, а тут всё хорошо. Ему даже не нужно его включать ещё [Путину – «печатный станок» для денег]. Всё у них хорошо, спасибо большое 19-ти пакетам санкций, которые позволили российской экономике расти на 4%. Вялые европейские лидеры не слышат эти слова. Зато решили полностью лишить россиян шенгенских виз. В этом году Испания дала рекордное количество виз, и в Испании самый большой рост среди больших стран еврозоны. Угадайте, как это связано? А они решили – давайте вообще не дадим туристические визы россиянам. И такой шейх Мухаммед – «ах, как я обожаю на вас смотреть, европейские дегенераты!». Полтора миллиона хотели уехать, часть из них выехала. Без 300-400 тыс. IT-специалистов, которые могут заплатить за визу, могут жить и работать где угодно и готовы подчиняться западным правилам, написанным по европейской кальке, без них бы всё у них рухнуло! Но их всех загнали назад – и их, и деньги. Для укрепления Путина за это санкционное время военное Запад сделал максимум. С такими друзьями врагов не нужно», – негодовал Чичваркин.