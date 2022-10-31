Путину предлагают декоммунизировать порт Одессы «за неделю-другую»

31.10.2022  12:53 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Дзен, Одесса, Россия, Транспорт, Украина
Новости Украины

Россия может приостановить несогласованный с Москвой выход сухогрузов с зерном, выведя из строя порт Одессы.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Дмитрий Жаворонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может приостановить несогласованный с Москвой выход сухогрузов с зерном, выведя из строя порт...

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По словам Жаворонкова, для этого у РФ есть все возможности.

«Герани» есть, «Калибры» есть, высокоточки достаточно много, ракеты не кончились. Соответственно, можно привести порт Одессы в доколониальное состояние, дорусское, досоветское и уничтожить там все погрузочно-разгрузочные мощности, не позволить таким образом ни одному крану устоять на своих ножках.

Приостановить ее (зерновую сделку) технически так, чтобы – ну, порт строится десятилетиями, Одесса, как и Мариуполь, полностью заброшена была, там каких-то инфраструктурных работ при независимой Украине не проводилось, соответственно, при наличии политической воли Одесса за неделю-другую портом может перестать быть», – заявил Жаворонков.

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