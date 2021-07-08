Путину предлагают: «Границ Украины не признавать – Одесса и Харьков оккупированы»

08.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Кремль должна заявить о непризнании киевского режима, разорвать с ним все отношения, поддержать партизанское движение и создать правительство Украины в изгнании.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Юго-Востоке Украины живут русские люди. Мы не признаём эти квазиграницы. Нет никакого киевского режима, это полностью продажные твари, которые лежат под американцами и не могут сотрудничать ни с какой страной. А есть оккупированная часть – Одесса, Харьков, и так далее. И её необходимо освободить, в первую очередь, поддержать его здесь – морально, финансово, и как угодно», – сказал Багдасаров.

Он подчеркнул, что Россия должна подержать партизанское движение на Украине, а также правительство этой страны в изгнании и дать ему возможность собрать освободительную армию.

«Мы не можем признавать этот негодяйский режим, который на своей территории создал плацдарм, представляющий огромную угрозу нашей национальной безопасности. Надо прекратить все отношения с этим режимом. И надо сделать правительство Украины в изгнании, обладающее всеми полномочиями, в том числе и возможностью формирования вооруженных сил для освобождения или всей Украины, или Юго-Востока. И уже там определить статус – или это будет независимое государство, дружественное России, или в составе РФ», – добавил эксперт.

По его мнению, если этого немедленно не сделать, то возникнет серьёзная угроза российскому государству.

«Всё, у нас больше вариантов нет. Если мы и дальше будем тянуть, это обернётся против нас. Потому что они, и те кто их курирует, работают против нас, создают реальную угрозу, и не скрывают этого. И это может обернуться серьёзной катастрофой. Потому стоит вопрос – или сохраняется наше государство и мы возвращаем исконные земли, или угроза для нашей страны», – резюмировал Багдасаров.