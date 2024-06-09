Путину предложено перенести столицу России в Сибирь

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России нужна третья столица – в Сибири.

Об этом политолог Сергей Караганов, который на днях провел на ПМЭФ стратегическую сессию с президентом РФ, заявил в интервью проекту «Грани», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас настало время нового сибирского поворота. Мы должны понять, что центр нашего духовного, экономического, политического, культурного развития должен двигаться к Уралу и Сибири. Нужна третья столица, это безусловно. Научная уже существует, и туда ее надо до конца перенести формально. Это Новосибирск, где уровень науки потрясающий», – сказал Караганов.

По его словам, он сейчас организует молодых людей по всей стране, которые будут продвигать эту идею.

«Нам же Запад долгие годы ничего, кроме неприятностей, давать не будет. Наше будущее на Юге и на Востоке. Двигаясь на восток, мы двигаемся в себя. Долгое время нашей интеллигенции и элите это казалось чем-то неприятным и опасным. Но теперь, я думаю, что военная операция убыстрит это движение. Другое дело, что пока еще нужно уговорить наше руководство, если оно хочет быть вторым Петром, нужно открыть столицу в Сибири», – сказал Караганов.