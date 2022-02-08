Путину предложили, как ответить на провокацию Макрона

Предстоящие выборы во Франции – хороший повод для Владимира Путина напомнить Эммануэлю Макрону недопустимость провокаций вроде встреч с самопровозглашенным «лидером белорусской нации» Светланой Тихановской.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал Иван Скориков, руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

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«Владимир Путин пошутил на пресс-конференции с Макроном, что тот мучил его 6 часов подряд. И важно отметить, что Макрон это делал не только и, может, даже не столько, как гарант Минских соглашений и парламентёр Запада, сколько как кандидат в президенты Франции.

«Российский вопрос» уже стал одной из острых тем французской избирательной кампании. Правые кандидаты даже соревнуются в смелости заявлений. Слышны призывы дружить с Россией, отказаться от антироссийских санкций, даже о выходе из НАТО.

Возникает резонный вопрос, пригласит ли наш президент в преддверии французских выборов кандидатов-антиглобалистов Марин Ле Пен или Эрика Земмура на кофе в Москву и даже на бокальчик Дивноморского в Сочи?

Западные лидеры частенько оказывают демонстративную политическую поддержку комплиментарным им кандидатам в других странах, исходя из собственных национальных интересов.

Или это опять «не в наших правилах» общаться с оппозицией в других государствах? В правилах того же Макрона, например, встречи с белорусской домохозяйкой.

Очевидно же, что сущностно страны Европы могут выйти из антироссийского проекта только в случае собственной национальной суверенизации. Европейским народам ни географически, ни экономически, не выгодно навязанное Вашингтоном и Лондоном политическое противостояние с Россией», – объясняет Скориков.