Путину предложили назначать женщин-послов – кого отправят на Украину?

26.12.2018, Москва, Михаил Рябов

МИД России следовало бы начать практику назначения женщин на должности послов, предложила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Я, конечно, не призываю к матриархату, но всё‑таки думаю, было бы правильно увеличить количество женщин во всех уровнях власти, на уровне принятия решений. Скажем, в МИДе сегодня ни одной женщины-посла нет ‒ даже в африканских странах такого нет. Причём мы говорим о подборе и выдвижении женщин не по гендерному принципу, а по уровню профессионализма, где они абсолютно конкурентоспособны», – сказала Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам спикера, женщин также «сегодня негусто среди депутатов и сенаторов».

Напомним, что сегодня одним из вакантных мест остается должность посла на Украину. Остается гадать, кто из российских женщин-политиков мог бы быть назначен на это место, если, конечно, посольство будет вообще продолжать работу в Киеве.