26.12.2018, Москва  , Михаил Рябов
 
Политика, Россия
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Путину предложили создание всемирного реестра русофобов

Россия могла бы создать реестр наиболее недружественных иностранных политиков или общественных деятелей. Об этом во время встречи с президентом Владимиром Путиным заявил сенатор Константин Косачев.

«…Чем шире и мощнее действует Россия в современном мире, тем более оголтелой становится реакция на наши действия со стороны Запада, уже граничащая с истерикой. Давление идёт по всем фронтам», – сказал сенатор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На попытки оболгать Россию и наших граждан можно и нужно реагировать…  В частности, есть идея ввести своего рода перечень или реестр наиболее одиозных зарубежных политиков, государственных и общественных деятелей, которые отличились наиболее лживыми высказываниями о нашей стране, о нашем народе, и соответствующим дезавуированием этих нападок…

Реестр – тоже в качестве идеи – мог бы, условно, именоваться списком Браудера как деятеля, впервые превратившего ложь в адрес России в инструмент враждебной нам государственной политики», – предлагает Косачев.

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