Путину предложили зеркально ответить «англосаксонскому лежбищу» в Польше

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Россия должна ввести эмбарго на те товары из Польши, которые производятся внутри РФ. Так она может ответить на недружественные действия представителей польского бизнеса, которые фактически отобрали российские активы и товары.

Об этом во время встречи с президентом России заявил депутат Госдумы, руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польша у около 50 наших компаний просто отобрала бизнес, имущество, товары, деньги. Вы хорошо это знаете. Но интересно, что одновременно с официальной частью таких нападок на нас, такого пиратского разбоя они ввели ещё неофициальные. Есть тоже несколько компаний, которые хорошо продавали свои товары в Польше, все сети им отказывают, не оплачивают уже поставленные товары. Пиратство идёт не только на уровне государства, но и на уровне хозяйственных субъектов. Это, наверное, какой-то англосаксонский ДНК и в Польше тоже поселился. Интересно, что Польша – это страна, где находятся производственные площадки очень многих транснациональных корпораций из недружественных стран. Это такое место, где они производят товары для всего СНГ, для Восточной Европы, как сказал бы Глеб Жеглов, у них «лежбище» этих производственных площадок – ТНК. Давайте введём, может быть, эмбарго на товары, произведённые в Польше, по тем товарным группам, которые у нас в России тоже производятся. Мы такой список готовы подготовить также с Минпромторгом, другими профильными министерствами, если в целом время этой идеи пришло или, может быть, скоро подойдет. Наши компании сейчас подготовились, готовы отвечать», – заявил Нечаев.