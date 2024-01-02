Путину пришлось лично выяснять несуществующую проблему из-за журналистского «хайпа»

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В репортажах о новогодней встрече Владимира Путина с ранеными участниками СВО в госпитале большинство СМИ обошли стороной важный вопрос – и руководство Минобороны, и фронтовики опровергли разгоняемые «инфоцыганами» сведения о том, что раненым военнослужащим после завершения лечения в госпитале предписывается возвращаться в свои части для прохождения там военно-врачебных комиссий.

К сожалению, сведения о несуществующей проблеме на высшем уровне стали разгоняться благодаря «военкору» Дмитрию Крулько, который на прямой линии с президентом заявил, якобы наших раненых гонят на ВВК обратно на фронт, вместо того, чтобы в госпитале решить все возникшие вопросы. Уже после эфира Крулько сообщил подписчикам, будто проблема при его инициативе начала решаться.

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Президент Путин, посещая бойцов в госпитале Вишневского, вспомнил об этом вопросе: «На прямой линии люди задавали вопрос о том, что ребятам приходится после лечения ехать в свои части, чтобы получать документы для военно-врачебных комиссий».

Замглавы Минобороны России Николай Панков эти сведения категорически опроверг.

«Я даже допускаю, что уважаемый военный корреспондент оговорился. Даже по здравому смыслу: из госпиталя, в данном случае Центрального госпиталя, поехать на войну в окопы и попытаться пройти ВВК – я не представляю, как это можно сделать!» – сказал Панков.

По его словам, и для госпиталя Вишневского, и для других госпиталей прописана схема: лечение заканчивается прохождением двух военно-врачебных комиссий. Одна из них определяет годность к военной службе. А вторая – тяжесть ранения, увечья, травмы. Причём, иногда в Минобороны идут навстречу бойцам, желающим продолжать службу, несмотря на полученные ранения, – и находят для них подходящие должности.

Сведения о том, что бойцов никто не гонит обратно на передовую для прохождения медкомиссии, подтвердил и один из руководителей ВКК госпиталя Владимир Ерошенко.

«У нас из госпиталя не уходит никто», – заверил он в докладе президенту.

Президент повторно задал этот вопрос и простым бойцам:

«Я хотел у вас узнать, что происходит на самом деле: так и есть, нужно куда-то ехать ещё, чтобы получать соответствующие справки? Нет? То есть всё вы получаете здесь? Военно-врачебная комиссия, все документы – всё здесь оформляется, да?» – спросил Путин.

«Да!» – раздались в ответ реплики собравшихся участников СВО.

Роман Насонов, военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь», считает, что президенту пришлось так долго выяснять вопрос о прохождении комиссий то ли из-за ошибки корреспондента, то ли из-за частого желания военкоров «хайпануть».

«Возможно, данные, поданные этим корреспондентом непосредственно Верховному главнокомандующему, прежде всего, преследовали пиар-цель обратить на себя внимание и вытащить из рукава ту или иную новость – яркую, броскую, но не всегда соответствующую действительности», – заявил Насонов.