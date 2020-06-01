Путину рекомендуют отвергнуть унизительное предложение Трампа

01.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Москве не следует соглашаться на предложение президента США Дональда Трампа принять участие в расширенном формате «большой семерки».

Об этом заявили политические эксперты, опрошенных «Коммерсантом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание напоминает, что после того, как канцлер Германии отказалась ехать на встречу G7 в Вашингтон, Трамп заявил, что это объединение себя изжило и предложил провести саммит с участием России, Южной Кореи, Австралии, Индии, но не упомянул вторую экономику мира и главного конкурента США — Китай.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк счиает, что если такое предложение будет официально направлено российскому руководству, то у Москвы будут веские основания его отклонить.

«Во-первых, это предложение не означает восстановления российского статуса полноправного члена G8 — РФ сможет лишь участвовать в массовке G7, где-то между Австралией и Южной Кореей. Принять такое приглашение значило бы продемонстрировать готовность пойти на любое унижение, лишь бы иметь возможность для контактов с лидерами Запада, даже на правах «младшего партнера». Однако до сих пор Москва настаивала, что диалог с Западом может быть лишь на условиях равенства и равноправия», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, говорит он, принятие этого предложения было бы крайне негативно воспринято в Пекине, а в условиях новой американо-китайской холодной войны этот саммит будет воспринят китайским руководством как антикитайский сговор с участием Москвы, какие бы заявления в поддержку Китая ни делал российский лидер публично.

«Понятно, зачем саммит нужен Трампу: избирательная кампания в сентябре выйдет на финишную прямую, и он может попытаться представить избирателям встречу в расширенном формате как еще одно доказательство того, что 45-й президент США «сделал Америку снова великой». Но непонятно, зачем в этом участвовать Владимиру Путину», — отметил Батюк.

Похожего мнения придерживается и генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«По сути, это попытка реанимировать старую идею США и Запада о том, чтобы оттянуть Россию от Китая, которая лежала в основе G8. Однако даже о гипотетическом торге Москвы с Вашингтоном вокруг Китая говорить неуместно, учитывая, что Дональд Трамп только ждет шагов от России, но сам не может ничего ей предложить — ни по Украине, ни по Сирии, ни по другим направлениям. Поэтому, рискуя оттолкнуть Китай, мы теряем многое, но не приобретаем ничего», — убежден Кортунов.

Впрочем, по мнению эксперта, учитывая, что между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным сложилась большая личная химия, чем между президентом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, в случае переизбрания господина Трампа на второй срок «при определенных обстоятельствах Москва могла бы стать посредником между Вашингтоном и Пекином».