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15.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, США
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Путину советуют не ехать на переговоры с «загнанной в угол крысой»


От инициированной Вашингтоном встречи американского и российского президентов на нейтральной территории ничего хорошего ждать не приходится.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил   профессор финансового университета при правительстве РФ, политолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не Россия, а именно Америка сейчас является крысой загнанной в угол, которая может очень плохо кончить, у неё действительно и долги, и перспектива войны с Россией и Китаем на два фронта, в любом виде войны, гибридной в том числе. А почему не возникнуть такой идее у них в голове, страшно даже произносить такие слова?

А может они, как в фильме «Крёстный отец» – тот, кто первый предложит тебе переговоры на нейтральной стороне, тот и предатель, тот и убийца Может они покушение на Путина готовят.

Я бы, честно говоря, просто бы не ездил. Действительно не о чем разговаривать. А Байден – отморозок, учитывая его ситуацию, они могут это сделать, а потом скажут, что это украинцы сделали или еще какие-то обиженные на Путина», – заявил Матвейчев.

«Мировая пресса пока под его контролем и потом будет рассказывать, что вот так получилось. С американцами есть простое правило проекции – вор кричит, держите вора, если они называют кого-то убийцей, то сами в мозгах держат кого-то убить», – добавил эксперт.


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