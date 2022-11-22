Путину указали на большую несправедливость на Донбассе

22.11.2022  17:10 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов попросил президента РФ Владимира Путина присвоить статус ветеранов боевых действий ополченцам Донбасса, воевавшим до 24 февраля.

Об этом он сегодня заявил журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов попросил президента РФ Владимира Путина присвоить статус ветеранов...

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«Я сегодня направил официальное письмо в адрес президента РФ с предложением рассмотреть и дать поручение проработать вопрос о наделении социальными льготами тех участников народных милиций ЛДНР, которые с 2014 года воюют на фронтах против нацизма за право говорить на родном русском языке, за Русский мир.

Вы знаете, что все добровольцы и военнослужащие с 24 февраля такой статус получают. Но согласитесь, будет справедливо,  если те, кто уже 8 лет с оружием в руках защищает Русский мир от нацизма получат такой же статус.

Я очень рассчитываю, что президент даст такое поручение», – сказал Миронов.

21 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, наделяющий статусом ветеранов участвующих в специальной военной операции добровольцев. Статус ветерана распространяется на россиян, которые по собственному желанию поступили на службу в добровольческие военные формирования, созданные по решению властей и содействующие выполнению задач Вооруженных сил России в ходе спецоперации.

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