Путину указали на большую несправедливость на Донбассе

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов попросил президента РФ Владимира Путина присвоить статус ветеранов боевых действий ополченцам Донбасса, воевавшим до 24 февраля.

Об этом он сегодня заявил журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сегодня направил официальное письмо в адрес президента РФ с предложением рассмотреть и дать поручение проработать вопрос о наделении социальными льготами тех участников народных милиций ЛДНР, которые с 2014 года воюют на фронтах против нацизма за право говорить на родном русском языке, за Русский мир.

Вы знаете, что все добровольцы и военнослужащие с 24 февраля такой статус получают. Но согласитесь, будет справедливо, если те, кто уже 8 лет с оружием в руках защищает Русский мир от нацизма получат такой же статус.

Я очень рассчитываю, что президент даст такое поручение», – сказал Миронов.