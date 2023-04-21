ПВО дадим попозже, а самолётов пока нет – Остин и Милли

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Запад не будет поставлять на Украину боевую авиацию, а сосредоточится на системах ПВО.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи на военной базе в Рамштайне заявил



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«Мы все верим в то, что самым насущным для Украины являются наземные системы ПВО для того, чтобы обезопасить украинцев от российских массированных ракетных атак. В ближайшие несколько месяцев мы будем настаивать на этом, потому что это является приоритетом номер один, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Сейчас украинцы имеют возможность защищать свою критичную инфраструктуру, своих граждан и войска во время их перемещений. Мы продолжаем привлекать наших партнеров и союзников, делать все, что от нас зависит, чтобы обеспечить Украину самыми современными системами ПВО», – сказал Остин.

министр обороны США Ллойд Остин, отвечая на вопрос о поставках истребителей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли уточнил, что для обучения украинских летчиков потребуется очень много времени.

«Что касается истребителей Ф-16 и другой техники, эти вопросы решает наше политическое руководство. Но, конечно, мы говорим про контроль над воздушным пространством. Каким образом осуществлять этот контроль, это есть один из вариантов. Сейчас мы делаем ставку на мощные системы ПВО, чтобы противостоять атакам России. Больше всего страдают оккупированные и недавно освобожденные территории. Очень много ракет продолжают выпускаться. Но Россия уже осторожно использует ракеты, потому что понимает: есть большой шанс, что системы ПВО, размещенные на территории Украины, эффективно отработают. У россиян не получается поражать цели. Что касается истребителей, необходимо провести серьезное обучение пилотов. Мы оцениваем, сколько у нас времени, и используем его наиболее оптимально. Поэтому мы делаем фокус на ПВО», – сказал Милли.

Оба они дважды уклонились от ответа на вопрос об украинском контрнаступлении.