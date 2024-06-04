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Обещанные украинской армии самолёты F-16 сильно ситуацию на фронте не поменяют – и будут быстро уничтожены.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По F-16 – непонятно, на каких аэродромах планируется эксплуатация, каким образом планируется эксплуатация. F-16 по аэродрому довольно капризный самолетик, и он со всякой полосы не взлетит. Плюс смотрите, использование любого авиационного средства, любого самолета, любого летательного аппарата, он же не сам по себе, к нему же там очень много машинок всяких разных есть, специалистов всяких. Причем те машинки, которые будут подходить под наши летательные аппараты, советские, они не будут подходить под американские. Это сложный момент, связанный с аэродромной инфраструктурой и так далее», – сказал Трухан.

«Второй момент, как они будут ими применяться. Проходила информация, что шведы передают малые самолеты дальнего радиоактивного обнаружения и управления. Они как раз предназначены для обеспечения применения F-16 в составе подразделений. Не одиночно, а звеньями, хотя бы эскадрильями. Но как где они будут применяться? Как наши будут противодействовать? 30 самолетов погоды не сделают совершенно никакой, но осложнят, может, где-нибудь участок. Но у нас уже там в очереди стоят, и ПВО уже дерется с авиацией за право их сбить, как с «Абрамсами» было», – добавил он.