ПВО Киева пробита. Сможем ли закрыть всю Украину – Карасев жирно намекает на переговоры

Анатолий Лапин.  
09.07.2024 11:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 301
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Вчерашние удары по Киеву показали, что украинская ПВО не может в полной мере защитить даже столицу. Это значит, что на всю страну его не хватит тем более, что чревато серьезными последствиями при продолжении конфликта.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вчерашние удары по Киеву показали, что украинская ПВО не может в полной мере защитить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мы куда дальше идем с войной? Мы опять возвращаем идею, цель вечной войны, войны до победного конца, которая, казалось бы, уже была снята самим же Зеленским пару недель назад. Либо мы должны сейчас вынести уроки, в том числе военные. Почему? Все-таки, ПВО в Киеве было пробито в некоторых местах. Дальше посчитать – а мы можем закрыть всю территорию Украины ПВО?

Ракетный потенциал России вырос или как? Я не военный спец, но я думаю, так или нет? И в-третьих, может быть, все равно сейчас в память о тех, кто погиб, кто ранен, кто получил травмы и кто живой, думать о том, чтобы не допускать такие трагедии», – заявил Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть