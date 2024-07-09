ПВО Киева пробита. Сможем ли закрыть всю Украину – Карасев жирно намекает на переговоры

Вчерашние удары по Киеву показали, что украинская ПВО не может в полной мере защитить даже столицу. Это значит, что на всю страну его не хватит тем более, что чревато серьезными последствиями при продолжении конфликта.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы куда дальше идем с войной? Мы опять возвращаем идею, цель вечной войны, войны до победного конца, которая, казалось бы, уже была снята самим же Зеленским пару недель назад. Либо мы должны сейчас вынести уроки, в том числе военные. Почему? Все-таки, ПВО в Киеве было пробито в некоторых местах. Дальше посчитать – а мы можем закрыть всю территорию Украины ПВО? Ракетный потенциал России вырос или как? Я не военный спец, но я думаю, так или нет? И в-третьих, может быть, все равно сейчас в память о тех, кто погиб, кто ранен, кто получил травмы и кто живой, думать о том, чтобы не допускать такие трагедии», – заявил Карасев.