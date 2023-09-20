Севастополь официально атаковали дроны. А очевидцы сняли ракету

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Сбитые украинские беспилотники упали возле поселка Верхнесадовое и на виноградники у Качи под Севастополем. Власти сообщили, что пострадавших нет, но загорелась трава, сейчас её тушат. Местные жители слышали звуки работы ПВО.

Можно предположить, что объектом атаки был военный аэродром Бельбек, расположенный неподалёку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Одновременно в районе Севастопольской бухты была поставлена дымовая завеса. Не исключено, что маскировка применяется для дезориентации дронов-шпионов НАТО, которые, пользуясь мощной оптикой, фиксируют российские военные объекты, находясь над нейтральными водами.

Впрочем, сегодня с утра в соцсетях появились снятые очевидцами под Симферополем кадры полета неизвестной ракеты в сторону Севастополя. Так что, возможно, главная база Черноморского флота была атакована не только беспилотниками.

Вместо разъяснений о том, что это была за ракета, чиновники выступили с предостережением:

«Выложенные видео пролета ракет или бпла будут расцениватся как корректировка работы вражеской авиации», – уже пригрозил советник главы Крыма Олег Крючков.

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее обещал незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине в ответ на попытку атаковать Крым. Однако эта угроза так и не была реализована.

Например, сегодня в Киеве проходит очередное заседание Верховной рады, где собравшиеся военные преступники продолжают легализацию репрессий русского населения Украины, а также террористических атак против РФ.

P.S. Чуть позже глава Севастополя Михаил Развожаев признал, что Севастополь был атакован ракетами.