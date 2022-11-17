ПВО отразила украинский удар по Джанкою

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Новости Украины

Жители Джанкоя, расположенного на севере Крыма, сообщают, что слышали 3 или 4 громких звука, напоминающих взрывы. Сработали сигнализации авто, дрожали стекла. В некоторых квартирах после этого на мгновение погасло освещение. Предполагается, что работала ПВО.

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Бывший депутат Верховной рады от экстремистского «Правого сектора» Борислав Береза утверждает, что удар был нанесен американской установкой HIMARS по военному аэродрому. Живущий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий пошел дальше и пространслировал данные о поражении 80 единиц техники. Однако российские наблюдатели эти сведения опровергают. Жители Джанкоя также отрицают попадания по аэродрому.

«В Джанкое сработало ПВО. Шарий у себя в телеграм канале уже уничтожил 80 единиц техники. Судя по видео, удара по земле не было. Объект перехватили в воздухе. Теперь самое интересное. От ближайшей точки старта до Джанкоя 143 км. Ни один из Химарсов на такую дистанцию не дотянется. Только ракета ATACMS. Применять такую ракету для удара по Джанкою нет никакого смысла. Там есть более жирные цели вокруг. Значит, это был беспилотник. У ВСУ такие беспилотники есть. Это мог быть «Рейс», это могли быть американские дроны-камикадзе, но только при условии, что кто-то ретранслирует сигнал. Теперь стоит посмотреть, не кружили ли перед побережьем американские разведчики?» – комментирует волонтер Алексей Живов.

Украинские СМИ, ссылаясь на данные Генштаба, накануне сообщили об огневом контроле над логистическими путями в Крым. А советник офиса украинского президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ могут наносить удары по северу полуострова.

«Вообще по Армянску, по Громовку, Аскания-Нова – это всё зона достижения «Химарсов», и никто не собирается просто так им давать сидеть, там прятаться вообще негде. И всё, они законные цели, по котором мы уже начали перебирать и будем перебирать», – заявил Арестович.