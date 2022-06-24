ПВО Украины и НАТО оказались бессильны против «Искандеров»

24.06.2022  14:55 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Россия применяет на Украине новейшие образцы вооружений, наблюдая, как НАТО может им противодействовать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора, заявил  бывший командующий 58-ой общевойсковой армии, экс-заместитель командующего войсками Южного военного округа депутат Госдумы Виктор Гурулёв.

Россия применяет на Украине новейшие образцы вооружений, наблюдая, как НАТО может им противодействовать. Об...

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Он не согласился, что на Украине Россия не применяет новейшее оружие.

«Когда мы поразили подземный склад боеприпасов на Западе Украины новейшей гиперзвуковой системой «Кинжал», там натовцы месяц ползали, каждый осколок собирали, давайте уж правду говорить. Мы не просто применяем современное оружие. Мы, в том числе его испытываем, обкатываем, смотрим, как оно работает. Наблюдаем, как НАТО может нам противодействовать», – сказал генерал «Комсомольской правде»

Он подчеркнул, что гиперзвуковым ракетам Запад ничего не может противопоставить.

«Даже «Искандеры» наши на 99% долетают и попадают в цель – ничего с ними сделать не могут ПВО украинские и натовские», – резюмировал Гурулёв.

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