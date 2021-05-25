ПВО Украины не в состоянии защитить Киев и Львов

25.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине нечем прикрыть свои города в случае, если по ним будет нанесен ракетный удар.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил киевский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чмута, того ПВО, что есть у Украины сегодня, не хватит даже на то, чтобы прикрыть Киев.

«Основу войск противовоздушной обороны Украины составляют советские системы конца 80-х: С-300 среднего радиуса действий, а также малого радиуса действия «Бук М1». И С-125 несколько дивизионов… Крылатую ракету можно сбивать даже с ПЗРК или зенитной установки, но для этого нужно ее вовремя выявить и знать, куда стрелять. И в этом ее сложность, потому что ее профиль полета такой, что она летит на низких высотах, имеет малую отражающую поверхность и ее сложно выявить.

Плюс, есть еще определенная тактика применения, и россияне тоже понимают, как это делать. Если говорить о баллистических ракетах, то там все значительно сложнее. Фактически, с какой-то вероятностью их перехватить у нас может только зенитно-ракетная система С-300 В1, которых у нас было в результате развала Союза, если я не ошибаюсь, шесть или восемь дивизионов, и на сегодня живых осталось примерно два-три. До войны они были сняты с дежурства, их планировали списывать в 13-м году, потом их начали возвращать назад и какое-то количество ввели.

Но мы понимаем, что три дивизиона, пусть даже условно четыре, – это даже не прикрыть Киев. А для чего стрелять по Киеву, если можно еще стрелять по Харькову, Днепру, Запорожью, Одессе, Николаеву, Херсону, Мелитополю, Мариуполю и другим населенным пунктам, Львову – идеологический город-враг, где нет этих систем. Если сейчас этот искусственный популизм с «Железным куполом» или американским «Патриот» – это как раз о том, что мы вбухаем все наши деньги и прикроем, например, Харьков, по нему не будут стрелять, потому что зачем? Или будут какими-то просроченными советскими боеприпасами для того, чтобы мы тратили свои дорогие ракеты, которых сто процентов будет мало, на уничтожение бестолковых списанных советских боеприпасов», – заявил Чмут.